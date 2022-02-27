Rus ordusu Harkov'a girdi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı dördüncü günde de sürüyor. Başkent Kiev ile Harkov kenti çevresinde gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, "Rus askerleri Harkov'a girdi" açıklamasını yaptı. Kuşatmanın sürdüğü Kiev'de de yeniden siren sesleri duyuldu.

Ukrayna’nın Harkov kentinin valisi Oleg Sinegubov, "Rus ordusu Harkov savunma hattını aşıp şehre girdi. Sığınaktaki yerlerinizden ayrılmayın. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri operasyonu sürdürüyor" dedi.

Kiev'in kontrolü tamamen Ukrayna ordusunda

Kiev Şehir Devlet İdaresi, şehrin kontrolünün tamamen Ukrayna ordusu ve bölgesel savunma birliklerinde olduğunu açıkladı.

Açıklamada, gece yarısı Rus sabotaj gruplarıyla bazı çatışmaların çıktığı belirtilirken, şehirdeki durumun sakin olduğu ifade edildi.

Saldırılarda Kiev bölgesindeki Vasilkiv'de petrol tank çiftliğinin isabet aldığı bildirildi.

Lejyoner birliği kurma hazırlığı

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke dışındaki gönüllülerden oluşturulacak bir “lejyoner birliği” kurulacağını duyurdu.

Dün gece Kiev’de bulunduğunu ve savaşın ön saflarında yer aldığını fotoğraf ve videolarla gösteren Zelenskiy, “Bu lejyon birliği, ülkemize destek için kritik bir öneme sahip” dedi.

Müzakerelerde Kiev dikte edecek

Kiev ve Moskova arasında diplomatik girişimlerden de henüz bir sonuç alınamazken, Ukrayna'dan konuya dair bir açıklama yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile yapılacak olası müzakerelerde Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyonda olacağını söyledi.

Podolyak, “Müzakere sürecinde pozisyonlar başka olacak. Bu Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyon olacak. Ukrayna, Donetsk ve Luhansk bölgeleri dahil sonra ne olacağına dair şartlar ileri sürecek.” şeklinde konuştu.

Rusya SWIFT sisteminden çıkarılıyor

Batılı devletler ise yeni yaptırım paketini duyurdu. AB, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada'dan yapılan ortak açıklamada, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılacağı açıklandı. Açıklamada "Rusya'ya daha fazla maliyet yüklemeye, onu uluslararası finans sisteminden ve ekonomilerimizden daha fazla izole etmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yeni yaptırım paketinde ilk olarak seçilen Rus bankaları sistem dışında kalacak. Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerini kullanması engellecek. Rus hükümetine yakın yetkililer ve elitlerin mal varlıkları dondurulacak.