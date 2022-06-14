Rus ordusu Severodonetsk'e giden tüm köprüleri yıktı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 24 Şubat’tan bu yana devam ederken, Rus ordusunun saldırıları Donbass bölgesine yoğunlaştı. Rus ordusu, Severodonetsk kentinin yaklaşık yüzde 70’inde kontrolü ele geçirirken, Luhanks Bölge Valisi Sergei Gaidai kentteki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.



Gaidai sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kentin bir kısmında Ukrayna askerleri tarafından direnişin sürdüğüne dikkat çekerek, Rus ordusu tarafından kente giden 3 köprünün de yıkıldığını açıkladı.



Kentte yaşayan sivillere yardımların ulaştırılamadığını aktaran Gaidai, "Artık ne yazık ki şehre girmek, şehre bir şeyler teslim etmek tamamen imkansız. Tahliye mümkün değil" ifadelerini kullanarak, “Faşistler, Ukrayna’nın bir parçası olan Severodonetsk’te kontrolü tamamen ele geçiremedi. Kent merkezine giden yollar ve köprüler kapandı. Kentte kalan sakinler son derece güç koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor. Buraya insani yardımlar ulaştırmak güçleşti. Rus ordusu Severodonetsk’ten hızla çıksa bile kış döneminden önce burayla bağlantı kurmak çok zor” dedi.