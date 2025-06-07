Rus paralı asker grubu Wagner Mali’den çekildi, yerini Afrika Kolordusu alacak

Rus paralı asker grubu Wagner, Mali’de 3 yılı aşkın süredir yürüttüğü operasyonları tamamlayarak ülkeden çekildiğini açıkladı. Wagner’den yapılan resmi açıklamada, Batı Afrika ülkesi Mali’deki görevlerinin başarıyla sonlandığı ve bölgedeki tüm merkezlerin Malili askeri yönetimin kontrolüne geçtiği bildirildi.

Mali’deki silahlı gruplara karşı yürütülen mücadelede birçok isyancı komutanın etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Mali ulusal basınında yer alan haberlerde ise Wagner’in çekilmesinin, ülkedeki Rus varlığının sona erdiği anlamına geldiği, bu boşluğu ise Rusya destekli yeni paramiliter oluşum Afrika Kolordusu’nun (Africa Corps) dolduracağı belirtildi.

Sahel bölgesinde bulunan Burkina Faso, Mali ve Nijer gibi ülkeler, son yıllarda El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor. Mali’de ise sivil hükümetin bu terör tehdidi karşısında yetersiz kaldığı eleştirileri sonrası ordu yönetimi ele aldı.

2013 yılında güvenlik gerekçesiyle Mali’ye asker gönderen Fransa, 2022’de birliklerini geri çekmişti. Fransız askerlerinin ayrılmasının ardından Mali askeri yönetimi, güvenliği sağlamak için Rus merkezli Wagner Grubu ile iş birliği yapmıştı. Ancak Wagner’in çekilmesiyle birlikte bölgedeki dengelerin yeniden şekillenmesi bekleniyor.