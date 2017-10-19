Rus petrol devinden IKBY ile üretim anlaşması

19 Ekim 2017

Rusya'nın petrol devi Rosneft, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile beş blokta petrol üretimi için anlaşma imzaladığını duyurdu.

DW'nin haberine göre, Rosneft'in anlaşma kapsamında Erbil'e 400 milyon dolarlık ödeme yapacağı belirtiliyor. Bloklardan keşif aşamasında çıkarılacak petrol ile 200 milyon dolarlık gelir elde edilebileceği aktarıldı.

Rosneft, beş blokta yer alan petrol rezervinin 670 milyon varili aşabileceğini belirtti. Beş blokta yapılacak petrol keşif çalışmaları gelecek yıl başlayacak. Pilot üretimin de 2018 yılında başlaması hedefleniyor.

Ticari üretime 2021'de başlanması planlanıyor.