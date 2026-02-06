Rus petrolü Çin’e indirimle akıyor: Hindistan'ın alımı kısa kaldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan ile Rus ham maddesinden vazgeçilmesini öngören bir ticaret anlaşmasının imzalandığını açıklamasının ardından, küresel petrol ticaretinde dengeler değişmeye başladı. Hindistan rafinerilerinin Rus petrolü alımlarını azaltması, Rus tedarikçileri Çin pazarına yöneltti.

Yeni gelişmeyle birlikte Rusya, Çinli alıcıları çekebilmek için petrol fiyatlarında ciddi indirimlere gitti. Pasifik kıyısındaki Kozmino Limanı’ndan sevk edilen ESPO türü petrolün Çin limanlarındaki iskontosu, Brent petrolüne kıyasla varil başına yaklaşık 9 dolara yükseldi. Piyasa kaynakları, son aylarda 7–8 dolar bandında seyreden bu farkın rekor seviyeye ulaştığına dikkat çekiyor.

Ural petrolünde iskonto 12 dolara çıktı

Hindistan’a gönderilmesi planlanan ancak sevkiyatının bir kısmı Çin’e yönlendirilen Ural türü petrolde ise indirim varil başına 12 dolara ulaştı. Brent petrol fiyatları bu hafta 65,8 ile 69,8 dolar aralığında işlem görürken, Rus petrolündeki sert iskonto dikkat çekti.

Vortexa analisti Emma Li, Çinli alıcıların Rus petrolündeki bu fiyat avantajından yararlandığını belirterek, bazı rafinerilerin Rusya’dan daha fazla petrol almak için İran petrolü alımlarını azalttığını ifade etti. Li, Hindistan’ın alımlarındaki düşüşün sürmesi halinde özellikle Ural petrolünde indirimlerin daha da derinleşebileceğini vurguladı.

Liman fiyatları dikkat çekiyor

Argus Media verilerine göre, Brent petrolün geçen hafta 65,3 ile 70,5 dolar arasında işlem gördüğü dönemde, ESPO türü petrol Kozmino Limanı’nda ortalama 48,65 dolardan satıldı. Ural petrolünün Baltık limanlarındaki ortalama fiyatı ise 40,34 dolar olarak kaydedildi. Bu rakamlar, Rus petrolünde varil başına 20 ila 30 dolar arasında bir iskonto uygulandığını ortaya koyuyor.

Hindistan-Çin makası açılıyor

Veriler, Hindistan ile Çin arasındaki petrol alım farkının hızla açıldığını gösteriyor. 2025 yılı boyunca Hindistan’ın günlük ortalama Rus petrolü alımı 1,4 ila 2 milyon varil arasında seyrederken, Ocak 2026 itibarıyla bu miktar 1,1 milyon varile geriledi. Aynı dönemde Çin’in günlük alımları 1,65 milyon varile çıkarak Mart 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Çin’in talep gücü tartışılıyor

JPMorgan analistleri, ABD ile yapılan anlaşmanın ardından Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımını günlük 800 bin ile 1 milyon varil aralığına düşürebileceğini öngörüyor. Ancak uzmanlar, Çin’deki devlet şirketlerinin sürece daha güçlü şekilde dahil olmaması halinde, bağımsız rafinerilerin Rusya’nın artan arzını tek başına absorbe etmekte zorlanabileceğini belirtiyor.

Energy Aspects kıdemli analisti Sun Jianan ise Çin’deki kara depolama tesislerinde stokların artması nedeniyle, Ocak ve Şubat aylarındaki yüksek sevkiyatların ardından Mart ayından itibaren deniz yoluyla yapılan petrol sevkiyatlarında düşüş beklediklerini ifade etti.