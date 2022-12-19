Rus piyasaları yangın yeri

Rus para birimi ruble petrole yönelik yaptırımların ülkenin ihracat gelirlerini vuracağı korkusuyla temmuz ayından bu yana en büyük tek günlük düşüşünü yaşadı.

Tarihi düşüşte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'u Ukrayna'ya karşı yeni bir cephe açacak kara harekatına katılması için baskı yapma korkularını körüklemesi de önemli rol oynadı.

Ruble Euro karşısında da % 3,8 değer kaybederek 71,71 ile yedi ayın en düşük seviyesinden işlem gördü. Yuan karşısında % 3,9 değer kaybederek 9,64'e geriledi ve Temmuz başından bu yana en zayıf seviyesini gördü.

Ruble aralık ayında yaklaşık %10 değer kaybetti. Reuters’a konuşan Alfa Capital Analisti Yulia Melnikova, bu zayıflamanın petrol ambargosunun Rusya'nın petrol ihracat gelirlerini azaltacağı ve bütçe açığını artıracağı endişelerinden kaynaklandığını söyledi.

Avrupa Birliği liderleri geçtiğimiz hafta Moskova'ya yönelik dokuzuncu yaptırım paketini kabul ederek yaklaşık 200 kişiyi daha kara listeye aldı ve diğerlerinin yanı sıra Rusya'nın madencilik sektörüne yatırım yapılmasını yasakladı.

Ruble, sermaye kontrolleri ve Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımların bir sonucu olarak ithalatta yaşanan ilk çöküş ve ülkedeki faaliyetlerini durduran çok sayıda yabancı şirketin desteğiyle bu yıl dünyanın en iyi performans gösteren para birimi olmaya devam ediyor.

Rus hisse senetleri de çöktü

Analistler, ihracatçıların yerel yükümlülüklerini ödemek için döviz gelirlerini rubleye çevirdiği ay sonu vergi ödemelerinin rubleye destek sağlayacağını, ancak Mayıs ayından bu yana ilk kez 65 eşiğini aşan para biriminin yeni ve daha zayıf bir aralığa yerleşebileceğini düşünüyor.

Dolar cinsinden RTS endeksi %4 düşüşle 996,9 puana gerileyerek iki aydan uzun bir sürenin en düşük seviyesine indi. Ruble bazlı MOEX Rusya endeksi ise 2.132,2 puanla yatay seyretti.