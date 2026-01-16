Rus saldırıları Ukrayna'da enerji krizini derinleştirdi! Olağanüstü hal ilan edildi

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Enerji Bakanı Denis Şmigal, Rus ordusunun son dönemde artan hava saldırılarının ülkedeki enerji altyapısı üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu açıkladı.

Şmigal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Kiev başta olmak üzere birçok bölgede enerji arzında ciddi sorunlar yaşandığını bildirdi.

Ülkedeki tabloyu "ağır" olarak nitelendiren Şmigal, "Rusya Federasyonu'nun yoğun saldırıları nedeniyle Ukrayna enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edildi" ifadesini kullandı. Kiev ve çevresinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla kriz yönetim merkezinin kurulduğunu aktaran Şmigal, "Amacımız, özellikle Kiev'de enerji sistemindeki durumu en kısa sürede istikrara kavuşturmak için koordineli ve etkili bir çalışma yürütmektir" dedi.

Savaş koşulları nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının sürdüğünü hatırlatan Şmigal, elektrik kesintilerinden etkilenen vatandaşların, Kiev genelinde kurulan "Yenilmezlik Noktaları"na gece saatlerinde de başvurabileceğini vurguladı.

Enerji krizinin aşılması için müttefik ülkelerle temasların sürdüğünü belirten Şmigal, "Avrupa Birliği ülkelerinden elektrik ithalatını artırıyoruz" açıklamasında bulundu.