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Rus savaş gemilerinden Karadeniz’de tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı, “20’den fazla savaş gemisi, tatbikat için Karadeniz’de belirlenmiş bölgelere girmiştir.” açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rusya Savunma Bakanlığı, 20’den fazla savaş gemisinin askeri tatbikat için Karadeniz’e girdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “20’den fazla savaş gemisi, tatbikat için Karadeniz’de belirlenmiş bölgelere girmiştir.” bilgisi verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 20 Ocak’ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının ocak ve şubat aylarında “sorumlu” olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceği bildirilmişti.