Rus savaş gemisi Manş Denizi rotasında İngiliz yatına ateş açtı

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Rusya Savunma Bakanlığı kuvvetleri İngiliz bayraklı Bright Future adlı sivil yata hafif silahlarla uyarı ateşi açtı. Savunma Bakanlığı yetkilileri olayın dünyanın en yoğun nakliye rotalarından Manş Denizi sularında gerçekleştiğini duyurdu. Fırkateyn mürettebatı sivil yatın savaş gemisine çok yakın bir mesafeye doğru seyrederek tehlikeli bir rotada ilerlediğini belirledi. Rus denizciler telsiz üzerinden yat mürettebatı ile defalarca iletişim kurmayı denedi.

Sivil gemi telsiz çağrılarının hiçbirine yanıt vermeyerek tehlikeli rotasında ilerlemeye devam etti. Rus askerleri sivil geminin dikkatini çekmek amacıyla gökyüzüne ardı ardına işaret fişekleri fırlattı. Yat yaklaşımını sürdürerek savaş fırkateynine 150 metre kadar yaklaştığında Admiral Grigorovich fırkateyninin komutanı güzergah boyunca uyarı ateşi açmaya karar verdi. Ateş eyleminin ardından yat rotasını değiştirdi ve Manş Denizi sularındaki yolculuğuna hasarsız devam etti.

İngiltere Savunma Bakanlığı Manş Denizi olayının detaylarını paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı fırkateyn mürettebatının uluslararası denizcilik kurallarına sıkı sıkıya uyarak olası bir kazayı önlediğini açıkladı. İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü uyarı atışlarının doğrudan İngiliz gemisini hedef almadığını ve eylemin olası bir çarpışmayı önleme girişimi olduğunu bildirdi. Olay Wight Adası bölgesinin 20 mil yani 32 kilometre güneyinde meydana geldi. Manş Denizi bölgesinde yaşananlar İngiltere karasularının tamamen dışında gerçekleşti.

Dünyanın en önemli deniz ticaret alanı Manş Denizi rotasından geçen Rus savaş gemileri İngiliz makamları tarafından rutin olarak izleniyor. Kraliyet Donanması açık deniz devriye gemisi HMS Mersey olay sırasında tam olarak bu bölgede faaliyet gösteriyordu. Sözcü İngiliz devriye gemisinin Grigorovich fırkateynini adım adım takip ettiğini açıkladı. Sivil yat mürettebatı herhangi bir yaralanma veya donanım hasarı bildirmedi.

Rus savaş gemisi Manş Denizi sularında sürüklenme sinyali verdi

Bir İngiliz savunma kaynağı Rus savaş gemisinin diğer deniz araçlarına motor gücüyle ilerlemediği sinyalini verdiğini paylaştı. Gemi sistemleri çevredeki unsurlara sadece sürüklendiğine dair teknik bildirim yapıyordu. Kaynak Manş Denizi ortasında kendisini savunmasız hisseden Rus gemisinin gerginlik yaşayarak uyarı atışlarına başvurmuş olabileceğini vurguladı. Askerlerin olay esnasında tam otomatik ateş yerine tekli mermiler kullandığı tahmin ediliyor.

Yat olayı İngiliz ordusunun Rusya gölge filosuna bağlı bir petrol tankerini durdurmasından sadece iki gün sonra gerçekleşti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer İngiliz askeri kuvvetlerinin Manş Denizi sularında tankeri ilk kez engellediğini duyurmuştu. İngiliz yetkililer tanker operasyonu ile uyarı ateşi olayı arasında doğrudan bir operasyonel bağlantı kurmuyor. Tüm askeri unsurlar Manş Denizi sularındaki gözetim görevlerini aralıksız sürdürüyor.