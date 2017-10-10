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Rus savaş uçağı düştü

Lazkiye'de Rus savaş uçağı düştü. Pilotların öldüğü bildirildi.

Rus savaş uçağı düştü
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Lazkiye'de Rus savaş uçağı kalkış sırasında düştü.

Uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğü belirtilirken, pilotların öldüğü ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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