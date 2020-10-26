'Rus savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı düzenledi' iddiası
Suriye'nin kuzeybatısındaki muhalif savaşçıların kampına düzenlenen hava saldırılarında 34 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Suriye'nin kuzeybatısındaki muhalif güçlerin olduğu kampa düzenlenen hava saldırısında 34 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Muhalif bir kaynağın iddiasına göre, Rus hava saldırıları Türkiye sınırına yakın Faylaq al-Sham grubunu kendi üslerindeyken hedef aldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi hayatını kaybeden sayısının 34 olduğunu ve onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.
Reuters'te yer alan haberde, muhalif savaşçının açıklamasına göre, bugün gerçekleşen hava saldırıları Kafar Takharim yakınında Türkiye'nin İdlib vilayetindeki Suriye sınırından yaklaşık 10 km uzaklıktaki kampı hedef aldı.