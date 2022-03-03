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Rus tankları, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilerliyor

Rus tankları, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali'nin yakınındaki kasabayı ele geçirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ukrayna İçişleri Bakanlığı kaynakları, Rusların kasabayı ele geçirdiği bilgisini Anadolu Ajansı'na doğruladı. Yetkili, daha fazla bilgi vermedi.

Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santrali arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını nükleer santrallerden sağlıyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'da 227 sivil öldü ve 525 kişi yaralandı. Ancak Ukraynalı yetkililer ölü sayısını 2 binin üzerinde olduğunu belirtiyor.

BM 1 milyondan fazla kişinin de Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.

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