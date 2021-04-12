Rus turistler için karar bugün verilecek

Rusya’nın turizm konusundaki kararını bugün vermesi ve Türkiye'ye seyahate kısıtlama getirme veya dönüşlerde 14 gün karantina uygulanması gibi seçeneklerle ilgili söylentilere son noktayı koyası bekleniyor.

Rus gazetesi Izvestia hafta sonu, Rusya Ulaştırma Bakanlığı ve iki büyük tur operatörü yetkilisine dayandırdığı haberinde charter uçuşlarının tamamen, yolcu ve kargo uçuşlarının da kısmen yasaklanabileceğini, Rusya'ya dönen vatandaşların iki hafta karantinaya alınması gibi seçeneklerin değerlendirildiğini yazmıştı.

Konuyla ilgili nihai kararın bugüne ertelendiğini yazan gazete, son günlerde Türkiye turlarına talebin yüzde 25 azaldığını, fakat buna rağmen Türkiye'nin en popüler ülke konumunu sürdürdüğünü aktardı.

Rusya Başbakanı Mihail Mishustin yeni bir COVID-19 dalgasının önüne geçmek için daha fazla tedbir alınması kararını vermiş, "Mayıs'ta tatil sezonu başlıyor ve pek çok kişi özellikle de başka ülkelere tatile gitme planı yapıyor" demişti.

Mishustin'in açıklamasında hangi ülkelerin listeye girebileceğine dair bir ifade yok. Fakat karardan en çok etkilenebilecek ülkelerden biri de Rusların yıllardır bir numaralı tercihi olan Türkiye.

Salgın öncesi dönem olan 2019 yılında Türkiye’ye 6,9 milyon Rus turist gelmiş, 2020 yılında bu sayı yarısına kadar azalsa da Türkiye en popüler destinasyon unvanını korumuştu.