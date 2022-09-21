Rus uzay aracı ABD'li astronotu uzaya taşıdı
Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ile Dmitriy Petelin ve Amerikan astronotu Francisco Rubio’yı taşıyan Rus uzay aracı Soyuz MS-22, Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldı.
AA
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Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos ile ABD Havacılık ve Uzay Dairesi Nasa arasında imzalanan ortak çapraz uçuşlar anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen ilk uzay uçuşu, TSİ ile 16.54’te Kazakistan’ın güneyindeki Baykonur Uzay Üssü’nden yapıldı.
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