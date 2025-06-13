Rus varlıklarından elde edilen gelirle AB'den Ukrayna'ya 1 milyar Euro'luk yeni destek
Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Avrupa Birliği’nden 1 milyar euro daha mali destek aldıklarını duyurdu. Bu kaynak, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirle oluşturulan ERA girişimi kapsamında sağlanan makro-finansal yardımın beşinci dilimini oluşturuyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, savaşın başından bu yana Ukrayna’ya sağlanan toplam desteğin 150 milyar euroya ulaştığını belirtti ve "Uzun vadede Ukrayna'nın yanındayız" mesajını verdi.
Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Avrupa Birliği'nden 1 milyar Euro tutarında yeni bir mali destek daha aldıklarını açıkladı. Bu destek, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirler kapsamında Ukrayna'ya sağlanan kaynaklardan oluşuyor.
Shmyhal, söz konusu fonun AB'nin ERA (Ukrayna için Avrupa Dayanışma Aracı) girişimi çerçevesinde sağladığı makro-finansal yardımın beşinci dilimi olduğunu belirtti. Elde edilen bütçenin, devletin temel kamu harcamalarını karşılamak üzere kullanılacağı ifade edildi.
"Uzun vadede Ukrayna'nın yanındayız"
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya 1 milyar Euro'luk ek yardım tahsis ettiklerini duyurdu. Von der Leyen, "Uzun vadede Ukrayna'nın yanındayız" ifadesini kullanarak destek mesajını yineledi.
Komisyon Başkanı, savaşın başlangıcından bu yana Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya sağladığı toplam finansal desteğin 150 milyar Euro'yu bulduğunu hatırlattı.