Rus ve ABD savunma bakanları görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonla görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, ABD’li mevkidaşı Austin ile yaptığı telefon görüşmesinde, uluslararası güvenlikle ilgili güncel konular ve karşılıklı çıkarları ele aldı.

Rusya, Aralık 2021'de ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı iletmişti.

ABD ve NATO, konuyla ilgili ocak sonunda Rusya'ya yazılı yanıt göndermişti. Rusya da Washington’ın verdiği cevaba tepkisini, 11 sayfalık bir yazıyla dün iletmişti.

Lavrov, Batı'nın Ukrayna etrafında "gürültü" çıkardığını söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, başkent Moskova'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesindeki duruma değinen Lavrov, "Son günlerde bölgeden gelen haberlerden endişeliyiz. Minsk anlaşmalarınca yasaklanan silahların kullanımıyla çatışmalar hızlı şekilde arttı." dedi.

Yunan Bakan Dendias'ın "Türkiye'nin, gözler başka mevzularda olduğunda yasa dışı taleplerde bulunduğu" yönündeki açıklamasını değerlendiren Lavrov, "Nikos, gözlerin başka mevzularda olduğunu söylerken herhalde Ukrayna'yı kastetti. Bu durumda, şikayetleri Batılı müttefiklerinize iletmelisiniz. Çünkü herkesin gözü, Batı'nın jeopolitik çıkarlarını savunmak amacıyla boş yerde çıkardığı gürültüdedir." diye konuştu.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki tartışmalı konuların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, konuyla ilgili çözüm sürecine destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kıbrıs meselesine de değinen Lavrov, bu meselenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

"Güvenlik konularının diyalog aracılığıyla çözülmesi gerekiyor"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Avrupa'da güvenliğin sağlanmasının önemine işaret ederek, "Avrupa'nın güvenlik mimarisiyle ilgili konuların diyalog aracılığıyla uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerekiyor." dedi.

Dendias, Ukrayna'daki durumla ilgili şunları kaydetti:

"Gerilimin acilen düşürülmesi gerekiyor. Tüm tarafların Minsk anlaşmalarını uygulamasından yanayız. Ukrayna'daki çatışmalarda kazanan taraf olmayacak. Sonunda herkes kaybedecek. Bunu birçok kez vurguladık."

Bakan Dendias, Kıbrıs meselesiyle ilgili ise BMGK'nin kararları çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılmasından yana olduklarını dile getirdi.