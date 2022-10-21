Rus ve ABD'li bakanlar Ukrayna'yı görüştü
Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile ABD'li mevkidaşı Austin, Ukrayna'daki durumu görüştü.
AA
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda Ukrayna'daki durumu görüştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu ile Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede "Ukrayna'daki durum dahil uluslararası güvenlikle ilgili güncel konular" ele alındı.
İki bakanın, son kez 13 Mayıs'ta yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna konusu ele alınmıştı.