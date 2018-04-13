Rus vekillerden ABD yaptırımlarına misilleme teklifi

13 Nisan 2018

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'dan milletvekilleri, Washington'ın yaptırımlarının ardından ABD menşeli birçok ürünün yasaklanması yönünde yasa tasarısı sundu.

Sputnik'in haberine göre tasarıda ithalatı yasaklanması istenen ürünler arasında bilgisayar yazılımları, tarım ürünleri, ilaçlar, tütün ve alkol ürünleri yer aldı.

Tasarıda milletvekilleri ABD ile nükleer enerji, roket motorları ve uçak inşa alanlarında işbirliğinin yasaklanmasını da istedi. ABD'li şirketlerin Rus özelleştirme anlaşmalarında yer almasının yasaklanması da tasarıda yer aldı.

Tasarıya göre, milletvekilleri bazı ABD vatandaşlarının Rusya'ya girmesi, ABD'li denetçi, danışman ve hukuk şirketlerinin Rusya'da faaliyet göstermesinin yasaklanmasını da talep etti.

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