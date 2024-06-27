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Rusya 10 bin göçmeni savaşa yollamış

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal saldırısı devam ederken, ülkedeki göçmenlerin cepheye gönderilerek savaştırıldığı bildirildi. Rus hükümeti, vatandaşlık verilen 30 bin göçmenin askere kaydedildiğini, 10 bininin ise cepheye gönderildiğini duyurdu.

AA
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Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, 12. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda katıldığı oturumda Rusya'daki göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin göçmenlerle ilgili siyasetinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Bastrıkin, iç kaynaklarla siyasi, ekonomik, ulusal ve diğer sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

10 bin göçmen savaştırılıyor

Rus vatandaşlığı alan 30 bin göçmeni askerliğe kaydettikleri bilgisini paylaşan Bastrıkin, "Bunlardan 10 bin göçmen, özel askeri operasyona gönderildi." ifadesini kullandı.

Bastrıkin, yılın ilk 4 ayında başkent Moskova, Moskova bölgesine ve St. Petersburg kentine 3 milyon göçmenin geldiğini söyledi.