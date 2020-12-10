Rusya 10 sene sonra bir NATO tatbikatına katılacak

Rusya Karadeniz Filosu'nun yaptığı açıklamada, Rusya ordusunun, 10 yıl aradan sonra, şubat ayında Karaçi ve Pakistan karasularında yapılacak olan AMAN-2021 adlı NATO tatbikatına katılacağı açıklandı.

Açıklamada, Rusya'nın tatbikata, bir fırkateyn, bir devriye gemisi, bir kurtarma gemisi, bir deniz helikopteri ve bir mayın imha mangası ile katılacağı belirtildi.

Rusya en son NATO tatbikatına 2011 yılında İspanya'da katılmıştı.