Rusya: 114 Ukrayna askeri teslim oldu, 74 askeri tesis imha edildi

Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken her 2 ülkeden de yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait 11 havaalanı, 3 komuta merkezi, Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait 1 üs, S-300 ve Buk - M1 Hava Savunma Sistemleri ve 18 radar istasyonu dahil toplam 74 askeri tesis imha edildi.” ifadelerine yer verildi. Konaşenkov ayrıca, operasyonlar sırasında Rusya'ya ait bir Su-25 savaş uçağının düştüğünü, pilotların ise fırlatma sistemleri sayesinde hayatta kaldığını aktardı.

“114 Ukrayna askeri teslim oldu”

Donbass sınırında Rusya ile Ukrayna askerleri arasında yaşanan çatışmalara da değinen Konaşenkov, “114 Ukrayna askeri silahlarını bırakarak Rus birliklerine teslim oldu." dedi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Rus askerlerine yaptığı çağrıda, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri personelin, milliyetçilerden farklı olarak Ukrayna halkına yemin ettiğini ve emirlere uyduğunu dikkate alın ve onlara saygılı davranın. Silah bırakan Ukraynalı askerlerin çıkışı için güvenli koridorların oluşturulması üzerinde çalışın.” ifadeleri yer aldı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan açıklama

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Türkiye'deki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileriyle basına kapalı görüşmesinin ardından Büyükelçilikte soruları yanıtladı.

Ukrayna'dan trajik haberlerin gelmeye devam ettiğini belirten Bodnar, farklı yönlerde çatışmaların sürdüğünü ve saldırıya uğrayan noktalarda mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Bodnar, bir Ukrayna kargo uçağının düşürüldüğünü ve 10 askerin hayatını kaybettiğini aktararak, "Aynı zamanda düşman uçak, helikopter ve ilgili teçhizatların düşürülme ve vurulma haberlerini alıyoruz, çok sayıda." dedi.

Çok fazla hasar ve yangının olduğuna da dikkati çeken Bodnar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gelişmelerle ilgili yaptığı son açıklamadan dolayı teşekkür etti.

Bodnar, Erdoğan'ın Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Erdoğan'dan yardım talebinde bulundu ve Türkiye'den dayanışma mesajlarını almış oldu." diye konuştu.

Ukrayna Merkez Bankası'nın yardımlar için özel bir banka hesabı açacağına da değinen Bodnar, şunları söyledi:

"Pratik yardım açısından Ukrayna Merkez Bankası bağış ve yardım için özel bir banka hesabı açtı. İlgili detayları bizim sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Birisinin isteği ve iradesi varsa biz Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yönelik tüm destekler ve yardımlar için minnettar oluruz. Özellikle bu bağlamda hava sahasının kapalı olmasından ve Rus tarafının bizim tesislerimizi bombalamasından dolayı ülkesine varamayacak vatandaşlarımıza lazım olacak yardım, pratik yardım kısmına giriyor."

Bodnar, Türkiye'de yaşayan Ukraynalıların bu konuda bir sıkıntısı olursa daha hızlı çözüm sağlamak için büyükelçilik diplomatlarından birinin Göç İdaresi Başkanlığı yetkilileriyle görüştüğünü de anlattı.

AB ülkelerinin Ankara'daki büyükelçilerine de aynı konuda talepte bulunduklarını söyleyen Bodnar, Türkiye'deki Ukrayna toplumunun, halklarına ve ülkelerine yardım etmek için çalıştığını aktardı.

Bodnar, bu konuda çalışan Kırım Tatar dernekleri ile Türkiye'deki Rus diplomatik misyonları önünde protesto gösterileri düzenleyenlere de teşekkür etti.

"Rusya saldırganlık eylemleriyle medeni dünyada yerinden oldu"

Türkiye'nin, Ukrayna'nın Boğazlara ilişkin talebini değerlendirmeye aldığını anlatan Bodnar, "Belli süreçlerin olduğunu ve Türkiye'nin bu anlaşmanın normlarına uyduğunun farkındayız. Teklifimi tekrarlamak isterim. Söz konusu Boğazların kapatılması için gerçekten ihlal edilen tüm delilleri Türk tarafına sunmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Bodnar, şunları kaydetti:

"Bana göre, Rusya saldırganlık eylemleriyle medeni dünyada yerinden oldu. Şu an yaptırım politikasının yanı sıra Rusya'yı tüm yönlerden izole etmemiz lazım. Ekonomik ya da ulusal çıkarları ne olursa olsun anlayın ki gerçekten Ruslar şu an caniler. Birkaç yıl boyunca Suriye'deki köyleri bombaladıkları gibi şu an Ukrayna'daki şehirleri de bombalıyorlar. Artık bu saldırgan devlete 'dur' deme zamanı geldi."

Ukrayna'nın Türkiye'den taleplerine ilişkin büyükelçilik olarak Türk tarafına resmi başvuruda bulunduklarını belirten Bodnar, genel itibarıyla mali, askeri ve insani yardım dahil olmak üzere genel taleplerinin olduğunu sözlerine ekledi. (İHA-AA)