Rusya, 1.212 Ukraynalı askerin cenazesini teslim etti

Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya ile varılan mutabakat çerçevesinde savaşta hayatını kaybeden 1.212 Ukraynalı askerin cenazesi teslim alındı. Açıklamada, cenazelerin kimlik tespit çalışmalarının mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. Ayrıca sürece katkılarından ötürü Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne teşekkür edildi. ICRC personelinin, cenazeleri taşıyan soğutmalı araçların yanında bulunduğu anlara ilişkin bazı fotoğraflar da paylaşıldı.

Takas sürecinde karşılıklı suçlamalar yaşandı

Geçtiğimiz hafta taraflar arasında yapılan görüşmelerde, savaşta yaşamını yitiren askerlerin cenazelerinin iadesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Ancak uygulama sürecinde taraflar arasında bazı anlaşmazlıklar yaşandı.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna'nın teslim alma işlemini geciktirdiğini savunmuş, cenazelerin bulunduğu kamyonların sınırda beş gün boyunca bekletildiğini öne sürmüştü. Ukrayna tarafı ise cenazelerin iadesi konusunda anlaşma olduğunu, ancak tarihin netleşmediğini belirtmişti. Koordinasyon Merkezi, Rusya’yı süreçte tek taraflı ve eşgüdümsüz hareket etmekle eleştirmişti.