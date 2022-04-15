Rusya, 18 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği ülkedeki AB temsilciliğinde görevli 18 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığını bildirdi.

Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'ndaki 19 çalışanının, 5 Nisan'da "istenmeyen kişi" ilan edildiği anımsatıldı.

AB'nin Rusya'daki temsilcisi Büyükelçi Markus Ederer'in Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, Rus diplomatlarla ilgili alınan temelsiz karardan dolayı protesto notası verildi. Rus tarafı, AB'nin onlarca yıl oluşturulan ikili diyalog ve iş birliğinin mimarisinin bozulmasından sorumlu olduğunu vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne uyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, "AB'nin dostça olmayan adımlarına karşı, mütekabiliyet gereği Rusya'daki AB temsilciliğinde görevli 18 çalışan istenmeyen kişi ilan edildi. Diplomatların en kısa zamanda Rusya'yı terk etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.