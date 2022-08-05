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Rusya 62 Kanada vatandaşına yaptırım kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 62 Kanada vatandaşının ülkeye girişine yasak konulduğunu bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın, Rusya'nın devlet temsilcileri, gazetecileri, uzmanları ve Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'e yönelik yaptırım uyguladığı anımsatıldı.

Buna yanıt olarak 62 Kanadalının yaptırım listesine alındığı belirtildi ve bu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.

Listede, Kanada Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yetkililerinin yanı sıra siyasi uzmanlar, sanatçılar ve dini temsilciler yer aldı. Bu isimlerin Rusya'ya girişine yasak konuldu ve "Kanada Başbakanı Justin Trudeau yönetiminin Rusya'ya karşı düşmanca eylemlerde bulunduğu" ifade edildi.

Açıklamada, bu tür eylemlere karşı ileride alınacak önlemlerin açıklanacağı belirtildi.

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