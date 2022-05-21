Rusya, 963 ABD'linin ülkeye girişini yasakladı: Listede Biden da var

ABD tarafından sürekli olarak yürürlüğe koyulan yaptırımlara yönelik misilleme önlemleri kapsamında Rusya'ya girişi kalıcı olarak yasaklanan 963 ABD vatandaşının listesini yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Bumerang etkisiyle ABD'nin kendisine dönecek olan Washington'un hasmane eylemlerine bundan sonra da gereken karşılık verilecektir." açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Rusya, cepheleşme istemiyor ve her zaman saygı duyduğumuz ABD halkını, Rus düşmanlığını kışkırtan ABD makamlarından ve onlara hizmet edenlerden ayırarak dürüst, karşılıklı saygıya dayalı diyaloga açıktır. Rusya'nın kara listesine bizzat bu kişiler dahil edildi." ifadelerini kullanıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, listede, ABD Başkanı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden, CIA Direktörü William Burns, ABD Ulaştırma Bakanı Paul Buttigieg, Savunma Bakanı Lloyd Austin, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas gibi isimler yer aldı.