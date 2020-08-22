Rusya: ABD belgelerinde somut kanıtlar yok
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD seçimlerine Rusya'nın müdahil olduğuna dair somut kanıtlar olmadığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova yaptığı açıklamada, ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin, 2016 ABD Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahil olduğu iddiaları konusunda somut delilller ortaya koyamadığını söyledi.
"Komite'nin son yayımladığı raporda, daha önceki raporlarda da olduğu gibi, somut kanıtlar bulunmuyor." diyen Zaharova ekledi, "Yetkililerin, Rusya'nın 'entrikalarının' en ayrıntılı olarak incelendiği iddia edilen belgelerin, Rusya'yı kötü gösterme çabalarına yeni bir soluk getirmiyor."
Komite daha önce ABD Başkanı Donadl Trump'ın eski yardımcısı PAul Manafort'ın Rusya istihbaratıyla çalışmak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ulusal Demokrat Komite'nin maillerini hacklemekle suçlamıştı.