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Rusya: ABD güçlerini çektikten sonra Afganistan’da çöküş meydana geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin güçlerini çekmesinin ardından Afganistan’da çöküşün meydana geldiğini söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin güçlerini çekmesinin ardından Afganistan’da çöküşün meydana geldiğini ifade etti.

Sputnik'in bildirdiğine göre, Lavrov, ABD ve NATO’nun güçlerini çekmesinin ardından Afganistan’da oluşan durumu ‘çöküş’ olarak nitelendirdi.

Lavrov’a göre, bu çöküş durumunda Batı’nın Rusya ile etkileşime girmesi ihtiyacı doğdu.

Süreç

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, dün Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

 

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