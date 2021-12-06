Rusya: ABD, Hindistan'la S-400 iş birliğini engellemeye çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 2+2 formatında toplantı yaptı.

Ayrıca Lavrov ile Hint mevkidaşı Jaishankar ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulunan Lavrov, görüşmelerde Asya Pasifik bölgesindeki durumun ele alındığını söyledi.

Bu bölgede son yıllarda "istikrarsızlık unsurlarının biriktiğini" belirten Lavrov, "Görüşmeler esnasında, burada sözde 'Hint-Pasifik stratejileri' sloganıyla kapalı blokaj unsurlarını oluşturan ABD'nin eylemleriyle ilgili endişelerimizi dile getirdik." dedi.

ABD-İngiltere-Avustralya üçlüsünün Hint-Pasifik bölgesinde inşa ettiği AUKUS İttifakı'nı örnek gösteren Lavrov, "Avustralya'da, nükleer denizaltıların üretiminin organize edilmesi veya bunların Avustralya'ya sevk edilmesi ve Avustralya'nın Güney Pasifik'te nükleer silahsız bölgeyle ilgili Rarotonga anlaşmasındaki (Güney Pasifik Nükleer Serbest Bölge Anlaşması) yükümlülüklerine ne kadar sadık kalıp kalmayacağı konusunda birçok soru işareti oluşuyor." şeklinde konuştu.

"ABD'nin Hindistan'a kendi silahlarını dayatma girişimlerini görüyoruz"

Rusya ve Hindistan'ın, S-400 hava savunma füze sistemleri ile ilgili anlaşma yaptığını anımsatan Lavrov, bu anlaşmanın Hindistan'ın savunma alanı için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Lavrov, "Şimdilik her şey plana göre ilerliyor. Anlaşmalar uygulanıyor. ABD'nin bu iş birliğini baltalama, kendi silahlarını ve ayrıca bu bölgenin nasıl gelişmesi gerektiğine dair Amerikan fikrini Hindistan'a dayatma girişimlerini görüyoruz." dedi.

"Taliban'ın kendi vaatlerini yerine getirmesi gerekiyor"

Afganistan meselesini de görüşmede ele aldıklarını dile getiren Lavrov, bu konuda Hindistan ile aynı pozisyon sergilediklerini vurguladı.

Lavrov, "Taliban'ın kapsayıcı etnik siyasi özelliğe sahip yeni yönetim yapısı ile insan haklarının sağlanması, Afganistan topraklarında terör ve uyuşturucu tehdidinin önlenmesi ve komşu ülkelere istikrarsızlığın sıçramasının engellenmesi ile ilgili vaatlerini yerine getirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki durumu ele aldıklarını dile getiren Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da birkaç hafta içinde Suriye meselesine ilişkin Astana Formatı'ndaki toplantının düzenlenmesiyle ilgili hazırlıkların devam ettiğini aktardı.

Rusya ve Hindistan arasında askeri teknik iş birliği anlaşması

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Hindistan arasında 2021'den 2030'a kadar askeri teknik iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın, iki ülkenin bazı askeri birlikleri arasındaki etkileşim, silah ve askeri teçhizatın sevkiyatı ile üretimini kapsadığı belirtildi.