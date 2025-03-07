Rusya-ABD müzakereleri sürüyor! Yaptırımlara yönelik yeni gelişmeler masada...

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği Başkanı Aleksandr Şohin, ABD Ticaret Odası'nın Rusya temsilcileri ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin önerilere dair görüşme yaptıklarını söyledi.

ABD Ticaret Odası Rusya Başkanı Robert Agee ile görüştüklerini ve öncelikli konular arasında sivil havacılık alanındaki yaptırımların bulunduğunu belirten Şohin, “Kendisi bir rapor hazırlamak istediğini söyledi. Bahsettiği öncelikli konuların bazılarını biz de destekledik... Uçaklar için yedek parçalar ve sivil uçakların bakımı... Bu konular vatandaşların güvenliğiyle alakalı ve bu konular listenin başında yer almalıdır” dedi.

Rus bankaları tekrar SWIFT sistemine katılacak mı?

Rus bankalarının tekrar SWIFT sistemine katılmasıyla uluslararası ödemelere ilişkin sürecin normalleşmesini de önemsediklerini ifade eden Şohin, ABD tarafıyla görüşmelerin başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

“ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yakın zamanda görüşme niyetini beyan etmişti. Bu raporun görüşmeye kadar hazırlanması iyi olacaktır” ifadelerini kullanan Şohin, yaptırımların kaldırılmasına yönelik önerilerin iki lider arasındaki görüşme öncesinde ABD tarafına sunulacağını belirtti.