Rusya: ABD, Suriye'nin bölünmesini istiyor

03 Mayıs 2018

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda aktif bir şekilde yerleşmeye devam ettiğini, fiilen Suriye'nin bölünmesi yönünde hareket ettiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, İtalya'da yayınlanan Panorama dergisine konuşan Lavrov, "ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray yeminlerle Suriye'deki hedeflerinin ülkedeki teröristleri kovmak olduğunu söylese de, ABD sahada aktif bir şekilde Fırat Nehri'nin doğusunda yerleşmeye devam ediyor, fiilen Suriye'nin bölünmesi yönünde hareket ediyor. Bunlar da ABD'nin bazı müttefiklerini cesaretlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, ABD'nin Suriye'deki durumunda, Washington'ın Rusya'ya karşı söylemleri ile eylemleri arasındaki gibi bir uyuşmazlığın olduğunu söyledi.

ABD: Suriye'den şu anda çekilmiyoruz