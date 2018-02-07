Rusya: ABD Suriye'yi bölmeyi planlıyor

07 Şubat 2018

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'yi bölmeyi planladığını savunarak, "Bunu biliyoruz ve bu planın içeriğini ABD'li meslektaşlarımıza soracağız" dedi.

Lavrov, Rusya'nın Soçi kentinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD’yi, Suriye’de DEAŞ ve diğer teröristlere yönelik mücadelede Rusya’ya verdiği taahhütleri terk etmekle suçladı.

Suriye'nin fiilen bölünmesine yönelik ABD'nin planlarından haberdar olduklarını belirten Lavrov, "ABD, görünüşe göre Suriye'nin bölünmesine giden bir yol izliyor. Bu planların içeriğini ABD'li meslektaşlarımıza soracağız" diye konuştu.

Konuşmasında, İran'ın nükleer programı etrafındaki durumu çözmek için varılan "kapsamlı ortak eylem planı" anlaşmasına sadık kalınmasının önemine de işaret eden Lavrov, "Bu anlaşmanın başarısız olması, nükleer silahsızlanma ve tüm dünya düzeni için tahmini zor, olumsuz sonuçlar doğuracaktır" dedi.

Lavrov, dünyanın artık çok kutuplu yeni bir döneme girdiğine dikkati çekerek, "Batılı birçok ülkenin Rusya'nın kendini bu yeni düzende başarılı konumlandırmasına alerjisi var." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile Rusya arasında Suriye gerilimi

Kaynak: AA