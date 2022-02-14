Rusya: ABD ve NATO ile anlaşma şansı var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir lider Putin ile görüşmesinde, Batılı ülkelere sunulan güvenlik garantileri ile ilgili önerilerin kilit maddelerinde ABD ve NATO ile anlaşma şansının olduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Lavrov, Putin’in, “Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var mı, yoksa Rusya'yı sonsuz müzakerelere sürüklemek mi istiyorlar?” sorusunu yöneltmesi üzerine, “Şans her zaman var.” yanıtını verdi.