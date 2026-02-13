Rusya, ABD ve Ukrayna 17-18 Şubat’ta İsviçre’de masaya oturacak

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov; Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü müzakerelerin 17-18 Şubat'ta İsviçre'de yapılacağını duyurdu.

Peskov, müzakere gündemine ilişkin ayrıntı paylaşmazken, Rusya’nın ABD ile ekonomik iş birliği alanındaki temasların da sürmesini umut ettiğini belirtti. Peskov ayrıca olası bir anlaşmanın Ukrayna krizinin çözümünde sağlanacak ilerlemeye bağlı olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı danışmanı Yuri Ushakov, müzakerelerde toprak meselesinin temel gündem maddesi olmaya devam ettiğini ifade etti. Uşakov, taraflar arasında diğer başlıklarda da henüz tam bir uzlaşının sağlanamadığını söyledi.

Önceki görüşmeler Abu Dabi’de yapılmıştı

Üçlü müzakerelerin son turu 4-5 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirilmişti. Bu görüşmelere Rus heyeti adına Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Igor Kostyukov başkanlık ederken, ABD tarafını Özel Temsilci Steve Witkoff ile Jared Kushner temsil etmişti. Ukrayna heyetine ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov liderlik etmişti.

Taraflar arasında yapılan ilk görüşme turu ise 23-24 Ocak tarihlerinde yine Abu Dabi’de düzenlenmişti. Peskov, önceki temasları “yapıcı ancak zorlu” olarak nitelendirmişti.