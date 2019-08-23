Rusya ABD'nin füze testine karşı önlem alacak

23 Ağustos 2019

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Oluşan koşulları göz önünde bulundurarak Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara, ABD'nin oluşturduğu tehdit seviyesini analiz etmesi ve kapsamlı önlemler için hazır olması talimatını veriyorum." dedi.

Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı orta ölçekli seyir füzesi denemesini değerlendirdi.

ABD'nin Romanya ve Polonya'da МK-41 füze fırlatma sistemlerini önceden konuşlandırdığını hatırlatan Putin, "Anlaşmanın ihlal edildiği ortadadır, buna itiraz etmeleri mümkün değil. Kendileri bunu açıkladı. ABD, önceden belirttiğimiz kaygılarımızı doğruladı." ifadelerini kullandı.

"Temel çıkarlarımızı etkiliyor"

Putin, ABD'nin, INF Anlaşması kapsamında yasaklanmış füzeleri dünyanın çeşitli bölgelerine yerleştirmeyi planladığını ileri sürerek, "Amerikalı yetkililer, yeni sistemlerinin Asya-Pasifik bölgesinde konuşlandırılacağını belirtiyor. Bu temel çıkarlarımızı etkiliyor çünkü söz konusu bölgeler Rusya sınırlarına yakın." diye konuştu.

Rusya'nın ekonomisini zora sokacak silah yarışına girmek istemediğine dikkati çeken Putin, ancak ülkenin güvenliğini sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi.

Putin, şunları kaydetti:

"Oluşan koşulları göz önünde bulundurarak Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara, ABD'nin oluşturduğu tehdit seviyesini analiz etmesi ve kapsamlı önlemler için hazır olması talimatını veriyorum."

Kaynak: AA