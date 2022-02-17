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Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Gorman'ı sınır dışı etti

ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman Rusya'dan sınır dışı edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya ile Batılı ülkeler arasında Ukrayna sınırına yakın bölgelerdeki askeri hareketlilikle birlikte gerilim tırmanırken, Rusya'nın ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ı ülkeden sınır dışı ettiği duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan büyükelçilik, Gorman'ın 3 yıllık vize süresinin dolmadığını, ABD'nin misilleme yapabileceğini bildirdi.

 

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