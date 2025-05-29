Rusya açıkladı: Tahıl anlaşması ve Ukrayna müzakerelerinde ana platform İstanbul

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İstanbul'un bu süreçte önemli bir diplomatik merkez haline geldiğini vurguladı.

Şoygu, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş ile Moskova'da düzenlenen 13. Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Forumu kapsamında yaptığı görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştiğine dikkat çekti.

"Putin ve Erdoğan sürekli telefonda görüşüyor"

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Şoygu, "Ekonomi ve ticaret alanlarında ortak projelerin başarılı şekilde uygulanması bizi birleştiriyor. İki ülke liderleri arasındaki güvenilir diyalog sayesinde işbirliğimiz gelişiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürekli telefon görüşmeleri yapıyor" dedi.

"Güvenliğin sağlanması için çok çaba sarf edildiğini biliyoruz"

Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki temaslara zemin hazırlayan İstanbul sürecindeki rolünü de öven Şoygu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye Rusya-Ukrayna müzakereleri için İstanbul platformunu sunmasından dolayı minnettarız. Müzakerelerde güvenliğin sağlanması ve uygun koşulların oluşturulması için çok çaba sarf edildiğini biliyoruz. İstanbul platformu, Karadeniz Tahıl Anlaşması ve şimdi Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili her alanda ana platform haline geliyor."