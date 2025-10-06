Rusya açıkladı! Ukrayna'nın 251 İHA'sı vuruldu: Çoğu Karadeniz üzerinde
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın gece boyunca düzenlediği saldırılarda çoğu Karadeniz üzerinde olmak üzere toplam 251 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Karadeniz üzerinde 62, Kırım’da 40, Azak Denizi’nde 5 İHA’nın imha edildiği ve farklı bölgelerinde de çok sayıda İHA’nın vurulduğu bilgisi paylaşıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin 251 İHA'yı tespit ederek imha ettiği belirtildi.
Verilen bilgilere göre, Karadeniz üzerinde 62, Kırım Yarımadası üzerinde 40, Azak Denizi üzerinde 5 İHA vuruldu. Ayrıca, Kursk Bölgesi'nde 34, Belgorod'da 30, Nijniy Novgorod'da 20, Voronej'de 17, Krasnodar'da 11, Bryansk ve Tula bölgelerinde 8'er, Ryazan'da 4, Vladimir, İvanovo, Kaluga, Tambov ve Oryol'da 2'şer, Lipetsk ve Moskova'da ise 1'er İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.