Rusya açıkladı! Ukrayna'nın 251 İHA'sı vuruldu: Çoğu Karadeniz üzerinde

Rusya Savunma Bakanlığı, çoğu Karadeniz üzerinde olmak üzere Ukrayna'nın düzenlediği saldırılarda 251 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin 251 İHA'yı tespit ederek imha ettiği belirtildi.

Verilen bilgilere göre, Karadeniz üzerinde 62, Kırım Yarımadası üzerinde 40, Azak Denizi üzerinde 5 İHA vuruldu. Ayrıca, Kursk Bölgesi'nde 34, Belgorod'da 30, Nijniy Novgorod'da 20, Voronej'de 17, Krasnodar'da 11, Bryansk ve Tula bölgelerinde 8'er, Ryazan'da 4, Vladimir, İvanovo, Kaluga, Tambov ve Oryol'da 2'şer, Lipetsk ve Moskova'da ise 1'er İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.