Rusya açıkladı! Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısı vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın askeri havaalanı altyapısını hedef alan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

"Saldırının hedefine ulaşıldı"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik operasyonlarının sürdüğü belirtilerek, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan yüksek hassasiyetli silah ve İHA’lar ile Ukrayna’nın askeri havaalanı altyapısına yönelik saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, savaşın başından bu yana Ukrayna ordusuna ait toplamda 656 uçak, 283 helikopter, 44 bin 431 İHA, 596 hava savunma füze sistemi, 21 bin 734 tank ve zırhlı araç, 1521 çok namlulu roketatar, 22 binden fazla obüs ve havan topu ile 32 bin 99 özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.