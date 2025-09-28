Rusya açıkladı! Ukrayna'nın askeri sanayi tesisleri ve havaalanları vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarının sürdüğü belirtilerek, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerine ve askeri havaalanı altyapısına yönelik havadan, denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırıların hedeflerine ulaştığı ve belirlenen tüm noktaların vurulduğu kaydedildi. Ayrıca gece boyunca Ukrayna'ya ait 41 insansız hava aracının çeşitli Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü aktarıldı.