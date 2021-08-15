Rusya, Afganistan'da geçici hükümetle çalışacak

Rus TASS haber ajansına konuşan Kabulov, Afganistan’da her zaman geçici hükümetten yana olduklarına belirtti. Kabulov, "Bu nedenle, geçici hükümetle çalışacağız." dedi.

Kabulov, Rusya'nın Taliban'ı ülkenin yasal yönetimi olarak kabul etmeye hazır olup olmadığı yönündeki soruya ise "Şimdilik, bunu kabul etmedik. Her şeyin zamanı var, yaşayıp göreceğiz." ifadelerini kullandı.