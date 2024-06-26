Rusya, Alexei Navalny ile bağlantılı olduğu iddia edilen 2 gazetecinin tutukluluk süresini uzattı

Rusya'da mahkeme, kaldığı cezaevinde hayatını kaybeden muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin ekibi için video hazırladığı gerekçesiyle "aşırıcılıkla" suçlanan 2 gazetecinin duruşma öncesi tutukluluk süresini uzattı.

Moskova Basmanny Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, İngiliz haber ajansı Reuters'ın eski muhabirlerinden Konstantin Gabov ve daha önce AP'ye çalışan Sergei Karelin'in tutukluluk süresinin Eylül ayının sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

Şubat ayında hayatını kaybeden Navalny'nin YouTube sayfasına içerik hazırlamakla suçlanan Gabov ve Karelin hakkında 6 aya kadar hapis isteniyor.

Alexei Navalny’nin cezalandırılması

Kremlin'e muhalif Alexei Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy’ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny’i aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Alexei Navalny, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Alexei Navalny’nın şubat ayında cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.