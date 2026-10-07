Rusya alımları beşe katlıyor: Petrolden gelen gelir altın ve dövize gidiyor

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Petrol fiyatlarındaki yükselişin enerji gelirlerini artırması üzerine Rusya, döviz ve altın alımlarını büyütüyor.

Maliye Bakanlığı, 7 Ekim-6 Kasım döneminde yaklaşık 280 milyar rublelik alım yapılacağını açıkladı. Bu tutar, önceki ayın yaklaşık beş katına karşılık geliyor.

Eşik fiyatın üzerindeki gelirler fona aktarılıyor

Rusya’nın uyguladığı mali kurala göre, petrol için varil başına 59 dolar olarak belirlenen eşik fiyatın üzerindeki petrol ve doğalgaz gelirleri, Ulusal Refah Fonu’na aktarılmak üzere döviz ve altın alımlarında değerlendiriliyor. Gelirlerin beklentileri karşılamadığı dönemlerde ise alımlar azaltılıyor.

Eylüldeki alımı ağustosun gelir açığı sınırladı

Bu mekanizma kapsamında eylül ayında yaklaşık 56 milyar rublelik alım gerçekleştirilmişti. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, eylülde yaklaşık 100 milyar ruble ek petrol ve doğalgaz geliri sağlandı.

Ancak ağustos ayındaki enerji gelirlerinin tahminlerin 45 milyar ruble altında kalması, bu ek gelirin alımlara yansımasını sınırladı.