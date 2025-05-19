Rusya, Apple'a LGBTİ propagandası yaptığı iddiasıyla para cezası verdi
Rusya, LGBTİ propagandası yaptığı iddiasıyla Apple’ı para cezasına çarptırdı.
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Rusya'da teknoloji devi Apple'a LGBTİ propagandası yaptığı iddiasıyla 7,5 milyon ruble (yaklaşık 94 bin dolar) para cezası verildi.
Apple aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.
Apple'ın LGBT propagandası yaptığına karar veren mahkeme, Apple'ın 7,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.
Rusya'da, LGBTİ hareketi geçen yıl terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil edilmişti.