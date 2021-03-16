Rusya: Aşının alınmaması için ülkelere baskı yapılıyor

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısını almaması için diğer ülkelere eşi görülmemiş bir baskı uygulandığını söyledi.

Gazetecilerin ABD'nin Brezilya'yı Sputnik V aşısı aldırmaktan caydırmak için girişimlerde bulunduğu ile ilgili bilgilerin yer aldığı ABD hükümet raporuna ilişkin sorular üzerine Peskov bu girişimlerin başarıya ulaşamayacağını ifade etti.

Peskov, Rusya'nın aşıların siyasi konulara malzeme edilmesine karşı olduğunu söyledi.