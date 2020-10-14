Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ateşkese uymalarını istedi
Rusya savunma bakanı, Ermenistan ve Azerbaycan'dan Dağlık Karabağ ateşkesine uymalarını istedi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ermenistan ve Azerbaycan'daki mevkidaşlarını telefonla arayarak Dağlık Karabağ'daki ateşkese uyulmasını istedi.
Tarafların cumartesi günü mutabık kaldıkları ateşkes ile Ermenistan ve Azerbaycan güçlerinin esir ve hayatını kaybeden askerlerinin takas edilmesi amaçlanıyordu. Ancak ateşkesin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçlamaya başlamışlardı.
Bakan Çavuşoğlu'dan Dağlık Karabağ açıklaması
Dağlık Karabağ'da ateşkes sallantıda
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ateşkese rağmen Dağlık Karabağ'da askeri faaliyetler devam ediyor
Kaynak: Reuters