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Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ateşkese uymalarını istedi

Rusya savunma bakanı, Ermenistan ve Azerbaycan'dan Dağlık Karabağ ateşkesine uymalarını istedi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ateşkese uymalarını istedi
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ermenistan ve Azerbaycan'daki mevkidaşlarını telefonla arayarak Dağlık Karabağ'daki ateşkese uyulmasını istedi.

Tarafların cumartesi günü mutabık kaldıkları ateşkes ile Ermenistan ve Azerbaycan güçlerinin esir ve hayatını kaybeden askerlerinin takas edilmesi amaçlanıyordu. Ancak ateşkesin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçlamaya başlamışlardı.

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Kaynak: Reuters

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