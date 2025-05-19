Rusya, Baltık Denizi’nde Yunanistan’a ait petrol tankerine el koydu

Estonya, Rusya'nın Liberya bandıralı ve Yunanistan'a ait Green Admire adlı petrol tankerine Baltık Denizi'nde el koyduğunu duyurdu.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, olayın ardından NATO müttefiklerini bilgilendirdiklerini belirterek, “Bu olay, Rusya’nın öngörülemez ve provokatif eylemlerine devam ettiğini bir kez daha göstermiştir” dedi.

Green Admire tankerinin, Estonya’dan yüklediği petrolü Hollanda’nın Rotterdam kentine taşıdığı bilgisi paylaşıldı. Geminin, Estonya, Finlandiya ve Rusya arasındaki üçlü anlaşma doğrultusunda, Estonya karasularındaki sığ alanlardan kaçınmak amacıyla belirlenen ve Rusya karasularından geçen bir rotayı izlediği belirtildi.

Tankerin, Rusya’nın Hogland Adası yakınlarında durdurularak demirletildiği aktarıldı. Yaşanan gelişmenin ardından, Estonya yetkilileri Sillamäe Limanı’na giriş ve çıkış yapan gemilerin bundan böyle Estonya karasularından kılavuz kaptan eşliğinde yönlendirileceğini duyurdu.