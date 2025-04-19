Rusya Başbakanı Mişustin imzayı attı! İşbirliği sonlandırıldı!
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Norveç, İsveç ve Finlandiya ile Barents Denizi'nde işbirliği anlaşmasının feshedilmesine yönelik belgeyi imzaladı.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in imzaladığı ve Rusya Resmi Belge Sistemi'nde yayımlanan belgeye göre; Norveç, İsveç ve Finlandiya ile Barents Denizi'nde işbirliği anlaşması feshedildi.
Belgede, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na, alınan kararla ilgili söz konusu ülkeleri bilgilendirme talimatı verildi.
Anlaşma, Barents Denizi ve Avrupa Arktik bölgesinde işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Uluslararası Barents Sekretaryası'nın kurulmasını öngörüyordu.
Rusya, 2023'te Barents Bölge Konseyi'nden ayrılma kararı almıştı.