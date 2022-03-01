Rusya: Batılı ülkeler askeri tesis oluşturmaktan vazgeçmeli
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Batılı ülkelerin, NATO üyesi olmayan eski SSCB ülkelerinde askeri tesislerin oluşturulmasından vazgeçmesi gerekiyor." açıklaması yaptı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin 6. gününe girilirken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, açıklamalarda bulundu.
Lavrov, "Batılı ülkelerin, NATO üyesi olmayan eski SSCB ülkelerinde askeri tesislerin oluşturulmasından vazgeçmesi gerekiyor." dedi.
Lavrov, "ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarının varlığı, Moskova için kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.