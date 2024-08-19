Rusya, bazı İngiliz düşünce kuruluşlarının yetkililerine yaptırım kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Londra'nın Rusya karşıtı saldırgan tavırlarını sürdürdüğü, gayrimeşru yaptırım kısıtlamaları mekanizmasını aktif olarak çalıştırdığı, "yalan ve ikiyüzlülüğe" dayalı bilgilendirme ve propaganda kampanyası yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, “Londra'nın düşmanca çabalarında Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren bir dizi analitik merkez, danışmanlık kuruluşu ve benzer profile sahip diğer yapılar önemli rol oynuyor. Çoğu zaman yabancı devletlerin iç işlerine müdahaleyle ilgili uzman değerlendirmeleri ve formüle edilmiş görevleri, kolektif Batı’nın Rusya karşıtı anlayışının uygulanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Bu tür kuruluşların, kamu medyası ve internet aracılığıyla Rus devletini itibarsızlaştıran dezenformasyon yaydığı ve ülkedeki iç siyasi durumu istikrarsızlaştıracak koşullar yaratmaya çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, bu bağlamda bu tür bazı yapıların temsilcilerinin ülkeye girişine yasak konulmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamanın devamında yayımlanan listede Forward Strategy Limited, Institute for Statecraft, Media Diversity Institute, Toro Risk Solutions, Chatham House, Open Knowledge Foundation, Privacy International, Peace Child International, Aga Khan Foundation’un yetkililerinin yer aldığı 32 kişinin ismi yer aldı.