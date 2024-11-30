Rusya benzin ihracatındaki kısıtlamayı 'kısmen' kaldırdı
Rusya, fiyat artışları nedeniyle uygulamaya koyduğu benzin ihracatında esnemeye gitti. Ülke, kısıtlamaları yalnızca üreticileri kapsayacak şekilde kaldırdı.
Rusya, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların 31 Ocak 2025’e uzatıldığını açıkladı.
Benzin üreticilerinin kısıtlamalardan muaf tutulmasına karar verildiği bilgisine verilen açıklamada, “Karar, yurt içi akaryakıt piyasasında istikrarın sağlanması, petrol rafinerilerinin desteklenmesi ve benzinin gayriresmi ihracatının engellenmesi amacıyla alınmıştır.” denildi.
Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.
Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.
Rusya, benzin ihracatını son olarak 1 Ağustos'tan itibaren yıl sonuna kadar kısıtlamıştı.